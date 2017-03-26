 

Наезд на пешеходов в центре Лондона: есть раненые

 

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Лондона, в результате четыре человека получили ранения. Как передает РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.

Водитель и пассажиры автомобиля после ДТП вышли из него и скрылись с места происшествия. Один мужчина задержан. Идет расследование обстоятельств инцидента, однако он не расценивается как теракт, уточнили правоохранители.

Напомним, что 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест в Лондоне — на Вестминстерском мосту — произошел теракт. Машина, ехавшая по мосту, въехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли четыре человека, всего же ранены 50 человек из 10 стран.

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