 

Пропекинский кандидат победила на выборах главы Гонконга

 

Новой главой администрации Гонконга на пятилетний срок избрана 59-летняя Кэрри Лам, кандидатуру которой поддерживал Пекин, передает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную компанию RTHK.

Лам получила по меньшей мере 601 голос членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Главный министр специального района Сянган (Гонконг) в настоящее время избирается коллегией выборщиков из 1200 человек, в основном, представляющих бизнес-элиту региона и, как заявляет оппозиция, находящейся под контролем властей КНР.

В Пекине предлагали ввести всеобщие выборы главы Гонконга, при этом число кандидатов ограничивалось бы тремя, каждый из которых должен был получить одобрение не менее половины выборщиков. Оппозиция эту идею осудила, обвинив Пекин в попытке насадить в Гонконге «фальшивую демократию», и организовала акцию протеста, получившую название «революции зонтиков». Она продолжалась 79 дней и в итоге была разогнана полицией.

Гонконг, ранее являвшийся британской колонией, вошел в состав КНР в 1997 году. По договору между Лондоном и Пекином в отношениях Сянгана и КНР действует принцип «одна страна — две системы»: до 2047-го года Сянгану предоставлена широкая автономия, в рамках которой он сохраняет контроль над законодательством, полицией, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой. Пекинское правительство отвечает за оборону и внешнюю политику. 

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