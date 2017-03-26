Вице-президент «теневого ЦРУ»: «Россия играет и с Азербайджаном, и с Арменией»

«Интересные тенденции есть на Кавказе, в Нагорном Карабахе, где Россия играет и с Арменией, и с Азербайджаном. Там все еще существует потенциал для военной эскалации. Думаю, цель России — действительно укрепить свое положение в этом конфликте и переговорах. Особенно, потому что Турцию уводят в сторону ее приоритеты в Сирии. Иран тоже занят другим. А Россия имеет пространство для расширения своего присутствия на Кавказе» - заявила в интервью изданию «Апостроф» Рева Гужон, вице-президент по глобальному анализу американской аналитической компании Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ», отвечая на вопрос – насколько высока вероятность развертывания Россией нового конфликта в постсоветских странах и вообще в Европе, сообщает haqqin.az.

«Если Россия хочет сдвинуться с мертвой точки в вопросе санкций, Украины, всех этих больших вопросов, она нуждается в новых театрах военных действий, чтобы привлечь внимание Запада», - сказала вице-президент Stratfor.

По ее мнению, Россия не пойдет на такой большой шаг на территории НАТО, например, в странах Балтии. Вице-президент Stratfor считает, что новыми театрами военных действий могут стать Балканы и Карабах.

Также вице-президент Stratfor сказала, что есть и другие регионы, «где Россия укрепляется и может ущипнуть Запад».

«Думаю, более интересны другие регионы. Мы уж упомянули Ливию как появляющуюся арену. Балканы стали еще одной ареной, где выросла активность России. Конечно, Россия пытается играть роль вредителя в Черногории, чтобы помешать ее интеграции в НАТО. Если мы посмотрим на отношения России с Сербией, то похоже на то, что Россия усиливает свою поддержку, расширяя военные поставки. А это, в свою очередь, увеличивает потребность Косово в повышении своей обороноспособности. Что, конечно, будет беспокоить европейцев», - сказала Рева Гужон.