 

Вице-президент «теневого ЦРУ»: «Россия играет и с Азербайджаном, и с Арменией»

Автор: Отдел информации 

«Интересные тенденции есть на Кавказе, в Нагорном Карабахе, где Россия играет и с Арменией, и с Азербайджаном. Там все еще существует потенциал для военной эскалации. Думаю, цель России — действительно укрепить свое положение в этом конфликте и переговорах. Особенно, потому что Турцию уводят в сторону ее приоритеты в Сирии. Иран тоже занят другим. А Россия имеет пространство для расширения своего присутствия на Кавказе» - заявила в интервью изданию «Апостроф» Рева Гужон, вице-президент по глобальному анализу американской аналитической компании Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ», отвечая на вопрос – насколько высока вероятность развертывания Россией нового конфликта в постсоветских странах и вообще в Европе, сообщает haqqin.az.

вице-президент Stratfor Рева Гужон

«Если Россия хочет сдвинуться с мертвой точки в вопросе санкций, Украины, всех этих больших вопросов, она нуждается в новых театрах военных действий, чтобы привлечь внимание Запада», - сказала вице-президент Stratfor.

По ее мнению, Россия не пойдет на такой большой шаг на территории НАТО, например, в странах Балтии. Вице-президент Stratfor считает, что новыми театрами военных действий могут стать Балканы и Карабах.

Также вице-президент Stratfor сказала, что есть и другие регионы, «где Россия укрепляется и может ущипнуть Запад».

«Думаю, более интересны другие регионы. Мы уж упомянули Ливию как появляющуюся арену. Балканы стали еще одной ареной, где выросла активность России. Конечно, Россия пытается играть роль вредителя в Черногории, чтобы помешать ее интеграции в НАТО. Если мы посмотрим на отношения России с Сербией, то похоже на то, что Россия усиливает свою поддержку, расширяя военные поставки. А это, в свою очередь, увеличивает потребность Косово в повышении своей обороноспособности. Что, конечно, будет беспокоить европейцев», - сказала Рева Гужон.

528 просмотров


Старости
Сколько получат футболисты сборной Азербайджана, если не проиграют Германии
Сколько получат футболисты сборной Азербайджана, если не проиграют Германии
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
27 Март 17° / 6°
28 Март 11° / 6°
29 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Вице-президент «теневого ЦРУ»: «Россия играет и с Азербайджаном, и с Арменией»
Пропекинский кандидат победила на выборах главы Гонконга
Наезд на пешеходов в центре Лондона: есть раненые
В Афганистане уничтожен лидер "Аль-Каиды"
Украина назвала условие участия России в "Евровидении"
Болельщик расплакался, увидев Томаса Мюллера в Баку ВИДЕО
Айдын Алиев приоткрыл завесу: производство буксует… наш комментарий
Трамп признался в любви к грекам
Суд заочно приговорил президента Хади к смерти
В центре Киева произошла стрельба
Кандидат в президенты Франции воюет с McDonald’s
США расследуют гибель мирных людей в Мосуле
Госсекретарь США встретится с Эрдоганом
Турция может официально отказаться от вступления в Евросоюз
Полиция задержала более 120 протестующих в Риме
Новый дипломатический скандал между Турцией и Швейцарией
В Баку отметили "Час Земли"
Памятник жертвам коммунизма появится в Эстонии
Cемейство Кардашьян находится под круглосуточной охраной
США ввели новые санкции против России
Moody’s: Валютные риски в Азербайджане сохраняются
Саргсян угрожает из Карабаха: «Я применю «Искандеры»
Президент Литвы уверена в опасности России для Европы
Болгар из Турции не хотят допустить к выборам в стране
В Лондоне проходит марш против Brexit