 

Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из пулеметов и минометов

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 118 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60-ти миллиметровые минометы (5 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 118 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

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