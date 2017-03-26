В Шри-Ланке задержали азербайджанский танкер

Из-за того, что Мьянма и Китай не могут договориться между собой, супертанкер, перевозящий азербайджанскую нефть, застрял рядом с берегами Шри-Ланки, сообщает haqqin.az со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, из-за того, что в очередной раз было отложено открытие нефтепровода из Мьянмы в Китай, супертанкер с азербайджанской нефтью вынужден простаивать в открытом море рядом с берегами Шри-Ланки. Китайская компания так и не получила лицензию на экспорт нефти по этому нефтепроводу.

Строительство нефтепровода на юго-востоке Мьянмы протяженностью в 770 километров началось 10 лет назад. Этот нефтепровод давал Китаю важную альтернативу по доставке нефти из Ближнего Востока и Европы, так как в Малаккском и Сингапурском проливах очень насыщенный траффик судов, что затрудняет доставку нефти танкерами в Китай. На прошлой неделе сообщалось, что нефтепровод Мьянма – Китай будет открыт на днях.

Однако Reuters пишет, что супертанкер с азербайджанской нефтью, чтобы доставить нефть в порт Кьяук-Фье в Мьянме, был вынужден остановиться рядом с берегами Шри-Ланки. Источник агентства в правительстве Мьянмы говорит, что между заказчиком азербайджанской нефти китайской компанией PetroChina и правительством Мьянмы заключить соглашение не удалось, в результате чего корабли ВМС Мьянмы не позволяют танкерам китайской компании войти в порты Мьянмы.

«Компания пытается получить разрешение ВМС Мьянмы на заход танкеров в порты страны», - сообщил источник агентства на условиях анонимности. Агентство сообщает, что китайская нефтяная компания планировала доставлять азербайджанскую нефть через Мьянму на нефтеперерабатывающий завод в провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой.

Строительство нефтепровода Мьянма – Китай началось 10 лет назад и было завершено в 2014 году и обошлось в 1,5 миллиарда долларов. Источник в правительстве Мьянмы говорит, что пока неизвестно, когда нефтепровод будет запущен в эксплуатацию.

Reuters отмечает, что любая задержка грозит большими издержками для компании-отправителя нефти. Супертанкер, сутки фрахта которого обходятся компании-отправителю в 16 тысяч долларов в день, везет в Мьянму нефть общей стоимостью в 50 миллионов долларов. В стоимость фрахта не входят стоимость топлива для корабля и зарплата экипажа.