Российский министр о снижении мировых запасов нефти

Запасы нефти в мире постепенно снижаются, во втором квартале будет их сокращение, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Я считаю, что здесь динамика идет в сторону снижения. Прирост запасов в целом ниже, чем в предыдущие периоды. Ожидаем, что во втором квартале начнется сокращение мировых запасов", - сказал он.

Новак добавил, что морские запасы нефти, находящиеся в танкерах, уже сейчас снизились примерно на 50 млн баррелей в сутки.

"Негативные показатели прироста запасов, переломлен тренд", - отметил он.