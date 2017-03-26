 

Российский министр о снижении мировых запасов нефти

 

Запасы нефти в мире постепенно снижаются, во втором квартале будет их сокращение, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Я считаю, что здесь динамика идет в сторону снижения. Прирост запасов в целом ниже, чем в предыдущие периоды. Ожидаем, что во втором квартале начнется сокращение мировых запасов", - сказал он.

Новак добавил, что морские запасы нефти, находящиеся в танкерах, уже сейчас снизились примерно на 50 млн баррелей в сутки.

"Негативные показатели прироста запасов, переломлен тренд", - отметил он.

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