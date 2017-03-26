В сети появилось видео с дракой сторонников и противников президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на издание Los Angeles Times.

Столкновения произошли в городе Хантингтон-Бич, штат Калифорния. Причиной инцидента явилось то, что неизвестный в черной маске распылил содержимое перцового баллончика в лицо организатора акции в поддержку нынешнего президента Соединенных Штатов. После этого началась драка между единомышленниками и противниками Трампа.

В результате стычки пострадали два человека. Разогнать толпу удалось лишь полиции, которая арестовала шесть человек, все они оказались из «лагеря» противников президента США, добавляет издание.