Спешу сообщить, дорогой читатель, что этой дилеммы для Нагорного Карабаха уже нет. Я задаю этот вопрос тебе, читатель: «Война или мир?», а ты, в свою очередь, опроси своих друзей, родственников, знакомых. Не думаю, что добьешься вразумительного ответа. В лучшем случае какая-та часть опрошенных (возможно большая) выскажется за войну, а меньшая - за мир. Впрочем, может случиться так, что все будет как раз наоборот. Ведь помимо прочего, это и вопрос настроения. А оно, настроение – вещь переменчивая. Да и не имеет теперь это существенного значения.

Война практически исключается

И мир тоже. Итак, мы приблизились к ситуации, чем-то схожей с концовкой Первой мировой войны, когда никто не хотел умирать, но не было воли и для мира. Сколько бы раз не обстреливали армяне азербайджанские пределы, и наоборот, война практически исключена. Мир невозможен, хотя он вполне устраивает Армению по той простой причине, что цель, которую она ставила перед собой в общем-то достигнута. Являясь дружеской Азербайджану страной, отношения с которой закреплены союзным договором, Армения спровоцировала войну с целью отторжения территорий от Азербайджана и вполне преуспела в осуществлении этих своих нескрываемых замыслов. Позвольте, уважаемые соотечественники, в связи с этим напомнить, что произошло это при прямой военно-политической поддержке другого союзника Азербайджана по договору о создании СССР – Российской федерации, как и при нескрываемых симпатиях США, членов ЕС. Ничего нового в этой истории в общем-то нет, мир наш знавал и куда более подлые измены и предательства. Смущает только одно обстоятельство – правовое. И Россия, и США, и ЕС не спорят теперь с тем, что Армения и поддерживавшие ее государства действовали вопреки международному праву. Оно было и остается на стороне Азербайджана.

С тех пор много воды утекло, многое изменилось в этом бесконечно гнусном мире. Жак Ширак, будучи президентом Франции, приехав в Баку, где он добивался взаимопонимания с растущей нефтяной республикой, отвечая на вопрос местного журналиста о том, как же так получилось, счел возможным простодушно заметить: «Мы их (т.е. армян – Р.А.) знаем 200 лет, а с вами познакомились не так давно». Трудную задачу задал, однако, азербайджанским политикам Жак Ширак. Можно, конечно, поверить на слово французскому президенту, набраться терпения и подождать лет эдак 200. Тем более, что почти четверть века от обещанного срока миновала. Но с точки зрения Азербайджана такой мир – означал бы согласие с разбоем, который учинила Армения и было бы логично, если б она в полном соответствии с международными законами оставила оккупированные территории, после чего и можно было бы говорить о статусе НКАО и прочих проблемах. Армения не желает следовать существующим международным законам и миропорядку. В результате рождается невольно вопрос, который задал президент Азербайджана Ильхам Алиев США и ЕС.

«После аннексии Крыма Россия была подвергнута санкциям. Но отчего же в случае с Арменией, аннексировавшей также целую область и прилегающие к ней семь районов (почти 20 процентов от общей территории Азербайджана), Запад не считает нужным воздействовать на Армению санкциями?»

Вопрос был задан три года назад, ответа ни из Брюсселя, ни Вашингтона нет как нет. Вот и получается, что Азербайджану ничего иного не остается как официально заявлять: нам такой мир не нужен!

«Подождите лет эдак 200…»

Тут все те, кто помогал или потворствовал, сочувствовал экспансионистской политике Армении, которая не только не возвращает оккупированные территории, но продолжает претендовать на земли суверенных стран Турции, Грузии, Азербайджана, принимаются уговаривать Азербайджан набраться терпения, а Еревану намекают, что может, есть смысл проявить уступчивость. Не то, чтобы вернуть силой отторгнутые земли, а так, поговорить об этом, попытаться добиться взаимопонимания или чего-то подобного этому. Странная картина получается: США и ЕС готовы уморить голодом Россию из-за Крыма, который лишь в 1954 году был передан решением Москвы Украине исключительно по причине улучшения социально-экономических условий последней. При том, что этнические украинцы, составляющие значительный процент населения полуострова, как жили, так и продолжают жить там. А вот Ереван за развязанную войну, породившую взрывоопасный очаг, угрожающий всему южнокавказскому региону, никто не желает даже упрекнуть. Как и за то, что политика конфликтов, проводимая Арменией, является главным препятствием в экономическом развитии всего южнокавказского региона, установлении атмосферы спокойствия, сотрудничества и стабильности.

Из этого в Баку делают один неопровергаемый вывод: ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не позволят Азербайджану силой вернуть ее исконные земли. Иначе говоря, сотрудничать, качать нефть и газ из Азербайджана, дабы европейцы не повымерзали в стужу – пожалуйста. Но помочь Азербайджану в его законных требованиях к агрессивному и зарвавшемуся соседу – это дело непростое. Нужно подумать. А может и впрямь набраться терпения и забыть об оккупации эдак на лет двести? Обратите внимание: азербайджанцам говорят – слово в слово – то же, что несколько лет назад Турции в отношении приема в ЕС – приходите к третьему тысячелетию…

Не будем утомлять читателя перечислением причин такого пренебрежения международным правом. И дело тут не только и не столько в христианской солидарности, сколько в политическом эгоизме сильных мира сего. Обратите внимание – никто на Западе ни единым словом не упрекнул Москву в однозначном потакании агрессивным планам своего союзника с 1988 года по сегодняшний день. Из чего можно сделать вывод о совпадении интересов великих держав в нерешенности конфликта на Южном Кавказе. В результате конфликтующие стороны ударились в другую крайность, включившись в самую настоящую гонку вооружений. Львиную долю нефтедолларов Азербайджана пожирают закупки оружия, которое сделала республику крупным игроком региона. Но и Армения туда же, вслед за Азербайджаном. Но то, что приобретает Баку за нефтедоллары, Ереван вынужден брать в долг.

И как долго продлится эта гонка вооружений? Богатейший Советский Союз аналогичное состязание смог выдержать что-то около 20 лет. СССР мог бы и не рухнуть, если б не предательство Горби, но потому он и был как-то по-особенному мил советскому народу, что остановил эту безумную трату национальных средств, обрекшую действительно великий народ на нищенский продуктовый паек. Судя по очередному взрыву протестных настроений и интригам среди власть предержащих в Армении, все чаще задумываются над тем, что вынужден был в открытую сказать Ильхам Алиев в Париже: «Если ты такой умный, отчего же ты такой бедный?».

Третья альтернатива

Итак, развитие событий подвели две страны к ситуации «ни мира, ни войны». Таков, увы, выбор Армении. Несмотря на очевидную тупиковость ситуации, стратегически Азербайджан оказывается в лучшем положении. Не так давно азербайджанский президент раскрыл финансовое положение страны: валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг в пять раз. Сделал он это после возвращения из Парижа, и это не случайное совпадение. В ходе переговоров с Олландом достаточно выразительно прозвучала мысль, что нерешенность проблемы связана целиком c порочной установкой Еревана сохранить во что бы то ни стало статус-кво по Карабаху.

«Однако главы стран-посредников переговорного процесса по карабахскому конфликту не раз заявляли, что статус-кво должен быть изменен»,- напоминает азербайджанский президент.

Из этого следует, что при продолжении курса на сохранение существующего статус-кво Армения окажется в очередной ловушке, и как всегда - по собственной инициативе. Азербайджан легко может воспользоваться этим, чтобы наращивая вооружения, продолжить реализацию социальных программ. При этом Баку получает своеобразный карт-бланш на ужесточение экономического блокирования противника. Более того, азербайджанская сторона будет требовать применения санкций против агрессора и проводить в этом отношении правовые ограничения наподобие тех, которые начались применяться в отношении незаконных посещений самозваного Арцаха. При желании можно разработать комплекс вынужденных санкционных мер, короче, разработать долгосрочную политику изоляции саргсяновского режима. Такая стратегия «Без войны и без мира» политически оправдана, сулит понимание международного сообщества и возможности подвигнуть его на большую активность в вопросе мирного урегулирования застарелого конфликта.

Не это ли имел в виду президент, разъясняя своему французскому коллеге тупиковость позиции, занимаемой Арменией? Он ясно дал понять, что политике потакания агрессору, политике двойных стандартов необходимо положить конец. И дело не только в отсутствии «механизмов выполнения и имплементации резолюций, принятых ведущими международными организациями, включая ООН».

К сожалению, «двойные стандарты становятся обычной практикой, когда нормы и принципы международного права преподносятся по-разному и служат узким интересам»,- сказал президент. И Азербайджан не намерен с этим мириться.

Итак, жесткая позиция Азербайджана встречает понимание во всех больших столицах. Вот и Олланд прямо заявил, что «статус-кво неприемлем». Согласен он и с тем, что существующее положение должно быть изменено как можно скорее, дабы приступить к окончательному урегулированию конфликта.

Есть определенные признаки того, что саргсяновский режим при всей своей воинственной риторике предпочел бы все-таки компромиссные решения. Поступающая из различных источников информация подтверждает такое мнение. Новая стратегия Азербайджана, направленная на истощение ресурсов и всего потенциала Армении к сопротивлению как раз и призвана к скорейшему пониманию порочности политики, взятой на вооружение ее экстремистскими силами. Это, кажется, стали понимать и на Западе. Как бы в ближайшие 5-10 лет не развивалась внутриполитическая ситуация в Армении, наблюдаемые признаки отрезвления в обществе дают основание полагать, что есть шансы, и достаточно серьезные, ускорить этот процесс. Короче, возникшее положение – ни мира, ни войны - создает для Азербайджана больший простор для маневрирования. А главное – для внесения таких корректив в свою стратегию, которые могли бы бескровно подвести стороны к изменению статус-кво.