Москва о размещении "Искандеров" в Калининграде

Москва не собирается отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Ранее журнал Spiegel написал о том, что на предстоящем заседании Совета Россия - НАТО Брюссель якобы потребует от Москвы объяснений по поводу переброски "Искандеров" под Калининград.

"Никакого отчета не будет, об этом речи не идет", — сказал Келин в ответ на просьбу прокомментировать это сообщение. По словам представителя МИД, на встрече предстоит обмен мнениями "по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны".

Так, по его словам, Россию беспокоит развертывание ротационных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии, а Североатлантический альянс — учения, которые проводит Россия: "Запад", "Кавказ" и маневры в Крыму.

"Вот об этом пойдет разговор: о транспарентности, обменяться мнениями и снять существующую озабоченность", — сказал Келин.

Он добавил, что заседание пройдет "на уровне постпредов и послов".

В НАТО уже не раз заявляли, что обеспокоены передислокацией "Искандеров" под Калининград. В Москве в ответ на это отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии НАТО в сторону ее границ. При этом глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что в отличие от США, Москва размещает оружие на своей территории.