 

Москва о размещении "Искандеров" в Калининграде

 

Москва не собирается отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов "Искандер" в Калининградской области, заявил РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

Ранее журнал Spiegel написал о том, что на предстоящем заседании Совета Россия - НАТО Брюссель якобы потребует от Москвы объяснений по поводу переброски "Искандеров" под Калининград.

"Никакого отчета не будет, об этом речи не идет", — сказал Келин в ответ на просьбу прокомментировать это сообщение. По словам представителя МИД, на встрече предстоит обмен мнениями "по наиболее острым вопросам, которые беспокоят сейчас обе стороны".

Так, по его словам, Россию беспокоит развертывание ротационных батальонов НАТО в Польше и странах Балтии, а Североатлантический альянс — учения, которые проводит Россия: "Запад", "Кавказ" и маневры в Крыму.

"Вот об этом пойдет разговор: о транспарентности, обменяться мнениями и снять существующую озабоченность", — сказал Келин.

Он добавил, что заседание пройдет "на уровне постпредов и послов".

В НАТО уже не раз заявляли, что обеспокоены передислокацией "Искандеров" под Калининград. В Москве в ответ на это отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии НАТО в сторону ее границ. При этом глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что в отличие от США, Москва размещает оружие на своей территории.

1665 просмотров


Старости
Сколько получат футболисты сборной Азербайджана, если не проиграют Германии
Сколько получат футболисты сборной Азербайджана, если не проиграют Германии
Наша погода
Сегодня 12° / 7°
27 Март 17° / 6°
28 Март 11° / 7°
29 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Глава Нацбанка Украины: «Олигархи угрожают мне физической расправой»
Акция протеста в Москве: есть задержанные
Иран ввел санкции против американских компаний
Дания построит новую фабрику в Исмаиллы
Завтра в Баку будет пасмурно
Антитеррористическая операция в Турции: уничтожены десятки террористов ПКК
Северная Корея угрожает нанести удар по войскам США и Южной Кореи Заявление Генштаба
В центре Минска ОМОН начал разгон еще одной акции есть задержанные
Москва о размещении "Искандеров" в Калининграде
Агрессивный кенгуру напал на автомобиль Видео
Ни мира, ни войны для Азербайджана наша аналитика
Стрельба в ночном клубе в США: есть убитые и раненые
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов фото
Драка сторонников и противников Трампа Видео
Российский министр о снижении мировых запасов нефти
В Шри-Ланке задержали азербайджанский танкер
Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из пулеметов и минометов
Вице-президент «теневого ЦРУ»: «Россия играет и с Азербайджаном, и с Арменией»
Пропекинский кандидат победила на выборах главы Гонконга
Наезд на пешеходов в центре Лондона: есть раненые
В Афганистане уничтожен лидер "Аль-Каиды"
Украина назвала условие участия России в "Евровидении"
Болельщик расплакался, увидев Томаса Мюллера в Баку ВИДЕО
Айдын Алиев приоткрыл завесу: производство буксует… наш комментарий
Трамп признался в любви к грекам