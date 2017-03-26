Сотрудники ОМОНа начали задерживать пришедших на Октябрьскую площадь в Минске граждан, требующих освободить задержанных правоохранительными органами на акции протеста 25 марта. Перед этим власти предупредили собравшихся о несанкционированном характере акции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Освободите наших детей", - заявила одна из женщин. Более десяти задержанных отправлены в автозаки.

Несанкционированная акция против политики властей Белоруссии 25 марта сопровождалась в Минске активными действиями милиции и сотрудников ОМОНа. По неофициальным данным, правоохранительные органы задержали около 300 потенциальных участников "Марша рассерженных белорусов", которые намеревались пройти от Национальной академии наук через центр города.

Заранее запланированное, но не согласованное с властями шествие, приуроченное к 99-летию образования Белорусской народной республики (БНР), так и не состоялось.

"Марш рассерженных белорусов" должен был стать продолжением серии протестных выступлений. На улицы белорусских городов выходят жители, недовольные президентским указом о тунеядцах, оппозиционеры, а также граждане, несогласные с политикой властей.