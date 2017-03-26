КНДР пригрозила нанести удар по войскам США и Южной Кореи, участвующим в проходящих в настоящее время маневрах Foal Eagle и Key Resolve. Как отмечается в опубликованном заявлении Генштаба страны, Корейская народная армия (КНА) "может в любое время и без предупреждения нанести смертельный удар по американским и южнокорейским частям, вовлеченным в подготовку к проведению специальной операции и нанесению нацеленного против КНДР превентивного удара", передает ТАСС.

Как указывается в заявлении, опубликованном ЦТАК, основная цель американо-южнокорейских маневров, проходящих "в условиях реальной войны", заключается "в проведении спецоперации по устранению руководства КНДР и уничтожению ее стратегических объектов".

По данным Генштаба КНА, в тренировках, связанных с проведением такой операции, участвуют около 3 тыс. американских военнослужащих. Особую озабоченность в Пхеньяне вызвало то обстоятельство, что к учениям привлечены такие спецподразделения США как Navy Seal и Delta force.

Таким образом, подчеркивается в заявлении Генштаба, "ситуация на Корейском полуострове достигла экстремальной фазы". В этих условиях КНДР "готова к проведению собственной спецоперации", - подчеркивается в нем.

ВС США и Южной Кореи начали 13 марта регулярные совместные командно-штабные учения Key Resolve, призванные проверить возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова. Они проходят параллельно с крупными полевыми маневрами Foal Eagle, которые стартовали 1 марта. В них принимают участие войск всех родов.

В ходе маневров Foal Eagle отрабатывается оперативный план 5015, предусматривающий удары по ракетным и ядерным базам в КНДР в случае чрезвычайных обстоятельств. Стороны также проводят тренировки в области противоракетной обороны.