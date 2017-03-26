 

Завтра в Баку будет пасмурно

 

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 марта ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, местами слабый туман. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится на северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем 11-16 градусов тепла, местами 18 градусов тепла, в Баку ночью - 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем 60-65 процентов. Ночью и утром местами ожидается туман, к вечеру в некоторых горных районах - дождь. Будет дуть западный ветер, местами он будет усиливаться.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, к вечеру в некоторых горных районах возможен дождь. Будет дуть западный ветер, местами ветер усилится. Ночью 2-7 тепла, днем 14-18 тепла, местами - 21 градус тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.

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