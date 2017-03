Иран ввел санкции против американских компаний

Власти Ирана объявили о введении санкций в отношении 15 американских компаний. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД Ирана, передает ТАСС.

"Эти действия предприняты в ответ на недавние односторонние санкции Вашингтона против Исламской Республики", - подчеркивается в заявлении.

В нем указывается, что иранские ограничительные меры введены в отношении компаний, которые "прямо или косвенно причастны к преступлениям сионистского (израильского) режима, поддержке терроризма и подавлению народных выступлений в регионе".

В иранский санкционный список вошли компании BENI Tal, United Technologies Produces, RAYTHEON, ITT Corporation, Re/Max Real Estate, Oshkosh Corporation, Magnum Research Inc, Kahr Arms, M7 Aerospace, Military Armament Corporation, Lewis Machine and Tool Company, Daniel Defence, Bushmaster Firearms International, O.F Mossberg & Sons и H-S Precision Inc.

"Любого рода связи и контакты с этими компаниями запрещены, принадлежащее им имущество, находящееся в сфере полномочий Исламской Республики, подлежит конфискации, выдача виз ответственным лицам и сотрудникам этих компаний производиться не будет", - говорится в заявлении.

В нем также указывается, что работа над вышеуказанным списком будет продолжена, в случае необходимости в него могут быть добавлены другие американские юридические и физические лица.

В начале февраля Соединенные Штаты расширили санкции по Ирану в связи с его ракетной программой, добавив в "черные списки" 13 человек и 12 структур. Как сообщило тогда министерство финансов США, "ограничения вводятся против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части иранских ВС)".

В ответ в иранском МИД заявили, что "Исламская Республика Иран будет симметрично отвечать на все действия, направленные против интересов иранского народа" и в качестве встречного действия введет "ограничения в отношении отдельных американских лиц и компаний, оказывающих покровительство экстремистским и террористическим группировкам, содействующих убийству и подавлению беззащитного мирного населения в регионе.