Акция протеста в Москве: есть задержанные

В Москве начались задержания в преддверии акции оппозиции, которая назначена на 14.00. Об этом в соцсетях сообщают сами участники акции, передает РБК.



Первое задержание произошло возле станции метро Пушкинская. Полиция задержала участника акции с плакатом «Коррупция убивает будущее». Видео с задержанием опубликовало в своем Twitter издание «Грани».



Как пишет в своем Twitter журналист Филипп Киреев, на Пушкинской площади также задержали женщину с плакатом.

Еще задержание на Пушке pic.twitter.com/dvNZuw11D7 — Philipp Kireev (@mynameisphiIipp) 26 марта 2017 г.

Активист и правозащитник Денис Стяжкин сообщил о задержании 10 человек в районе станции метро «Белорусская».



Превентивные задержания начались еще до начала акции и в Санкт-Петербурге, где двое человек были взяты под стражу за наличие плаката.



Отметим, что в нескольких десятках городов России в воскресенье, 26 марта, проходят акции против коррупции, инициаторами которых стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Во многих городах митинги и шествия не согласованы с местными властями. Несанкционированная акция пройдет в центре Москвы.