 

Акция протеста в Москве: есть задержанные

 

В Москве начались задержания в преддверии акции оппозиции, которая назначена на 14.00. Об этом в соцсетях сообщают сами участники акции, передает РБК.

Первое задержание произошло возле станции метро Пушкинская. Полиция задержала участника акции с плакатом «Коррупция убивает будущее». Видео с задержанием опубликовало в своем Twitter издание «Грани».

Как пишет в своем Twitter журналист Филипп Киреев, на Пушкинской площади также задержали женщину с плакатом.

Активист и правозащитник Денис Стяжкин сообщил о задержании 10 человек в районе станции метро «Белорусская».

Превентивные задержания начались еще до начала акции и в Санкт-Петербурге, где двое человек были взяты под стражу за наличие плаката.

Отметим, что в нескольких десятках городов России в воскресенье, 26 марта, проходят акции против коррупции, инициаторами которых стал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Во многих городах митинги и шествия не согласованы с местными властями. Несанкционированная акция пройдет в центре Москвы.

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