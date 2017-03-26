 

Глава Нацбанка Украины: «Олигархи угрожают мне физической расправой»

 

Глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева в интервью Financial Times рассказала о том, как за время работы на этом посту она неоднократно сталкивалась с угрозами в свой адрес. Выдержки из беседы в воскресенье, 26 марта, приводит Rambler News Service.

«Один крупный олигарх лично угрожал мне — физически угрожал мне — даже в этом помещении», — рассказала Гонтарева, имея в виду конференц-зал в здании НБУ. Имя обидчика чиновница назвать отказалась.

В этой связи журналисты Financial Times отметили, что «большинство руководителей центральных банков не ожидают, что им грозит физическое насилие прямо в их кабинете». «Но большинство руководителей центральных банков не работают на Украине», — говорится в материале.

Гонтарева возглавила Центробанк Украины в июне 2014 года. С тех пор неоднократно появлялась информация о ее грядущей отставке. Кроме того, в Киеве довольно часто проходят акции протеста против председателя Нацбанка. В частности, 1 марта на Майдане митингующие установили гроб с одетой в полосатую робу надувной куклой, на лицо которой было наклеено фото Гонтаревой. Они подчеркнули, что именно благодаря ей «на Украине расцвели российские банки и российский бизнес».

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Глава Нацбанка Украины: «Олигархи угрожают мне физической расправой»
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