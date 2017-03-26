 

На Филиппинах мужчина бросил гранату в магазин: есть убитые

 

Злоумышленник бросил гранату в магазин на юге Филиппин, жертвами нападения стали четыре человека, 23 получили ранения, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в селении неподалеку от аэропорта в провинции Сулу. Власти задержали нападавшего.

Следствие исключило версию о теракте. Точный мотив нападения пока не называется, однако по данным правоохранительных органов, нападавший мог действовать из мести. Незадолго до инцидента группа мужчин избила его неподалеку от магазина, обвинив в краже мобильного телефона.

335 просмотров


Старости
Сколько получат футболисты сборной Азербайджана, если не проиграют Германии
Сколько получат футболисты сборной Азербайджана, если не проиграют Германии
Наша погода
Сегодня 11° / 7°
27 Март 17° / 6°
28 Март 11° / 7°
29 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Азербайджан – Германия – 10:2
Тренер сборной Германии: «Если Азербайджан забьет нам…»
Совбез Ирана обвинил США в военных преступлениях
Акция протеста в Москве: задержаны десятки человек обновлено 16:30
На Филиппинах мужчина бросил гранату в магазин: есть убитые
Глава Нацбанка Украины: «Олигархи угрожают мне физической расправой»
Иран ввел санкции против американских компаний
Дания построит новую фабрику в Исмаиллы
Завтра в Баку будет пасмурно
Антитеррористическая операция в Турции: уничтожены десятки террористов ПКК
Северная Корея угрожает нанести удар по войскам США и Южной Кореи Заявление Генштаба
В центре Минска ОМОН начал разгон еще одной акции есть задержанные
Москва о размещении "Искандеров" в Калининграде
Агрессивный кенгуру напал на автомобиль Видео
Ни мира, ни войны для Азербайджана наша аналитика
Стрельба в ночном клубе в США: есть убитые и раненые
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов фото
Драка сторонников и противников Трампа Видео
Российский министр о снижении мировых запасов нефти
В Шри-Ланке задержали азербайджанский танкер
Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из пулеметов и минометов
Вице-президент «теневого ЦРУ»: «Россия играет и с Азербайджаном, и с Арменией»
Пропекинский кандидат победила на выборах главы Гонконга
Наезд на пешеходов в центре Лондона: есть раненые
В Афганистане уничтожен лидер "Аль-Каиды"