 

Совбез Ирана обвинил США в военных преступлениях

 

Преступления США в иракском городе Мосул должны стать предметом судебного разбирательства. Об этом заявил агентству Мехр секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Военные преступления США, совершенные под предлогом борьбы с террористами против мирного населения в иракском городе Мосул, должны стать предметом объективного судебного разбирательства. Заявления о непреднамеренности этих преступных действий, которые сравнимы с деяниями самих террористов, не снижают ответственности США», - считает секретарь иранского Совбеза.

Он подчеркнул, что «любые военные операции, как на территории Ирака, так и Сирии, должны вестись только на основании официального разрешения властей этих стран».

«Совету Безопасности ООН следует указать на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Ирака и Сирии тем государствам, которые ставят себя выше Организации Объединенных Наций», - подчеркнул Шамхани.

Международная коалиция во главе с США участвует в начавшейся 17 октября прошлого года операции по освобождению иракского города Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство». В последнее время регулярно появляются сообщения о большом количестве жертв среди мирного населения в результате ударов авиации коалиции. В частности, 25 марта сообщалось о том, что в результате авианалетов в Западном Мосуле могли погибнуть свыше 100 мирных жителей.

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