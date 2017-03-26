Тренер сборной Германии: «Если Азербайджан забьет нам…»

Помощник главного тренера сборной Германии Маркус Зорг подтвердил, что Месут Озил готов к сегодняшней игре с Азербайджаном и, возможно, выйдет на поле.

«Озил тренировался вчера вместе с командой и не испытывает дискомфорта», - заявил Зорг.

По его мнению, у сборной Азербайджана будет позитивный настрой.

«Сборная Азербайджана хорошо готова и сильна. Она показала это в предыдущих отборочных матчах. Команда умеет хорошо обороняться. Ей удалось не пропустить от Норвегии и Чехии. Азербайджан на 3-м месте в группе, и болельщики мечтают о первом попадании в финальную стадию чемпионата мира. Нам нужно быть очень внимательными и включиться в матч с большой интенсивностью. Мяч должен быстро ходить по полю, мы должны сохранять высокий темп. Нельзя забывать об огромной мотивации сборной Азербайджана. Если они забьют, на стадионе будет очень шумно, и соперник будет стараться изо всех сил воспользоваться такой возможностью сыграть успешно. Но мы к этому готовы».

Зорг помнит, что сборная Северной Ирландии три из четырех голов в ворота сборной Азербайджану забила после стандартных положений

«Северная Ирландия здорово исполняет стандарты, но мы будем делать ставку на другие футбольные компоненты. Против такой команды, как Азербайджан игроки должны выложиться на поле по полной».

Наставник сообщил, что к сборной Германии в Баку относятся очень гостеприимно.

«Мы здесь только два дня. Большую часть времени проводим в отеле. Были еще на тренировке на стадионе. Могу сказать, что люди, которых мы тут встретили, относятся к нам с замечательной теплотой и дружелюбием».

По мнению Маркуса Зорга, в футболе бывает все, а потому у сборной Азербайджана есть шанс занять 2-е место.

«Футбол тем и интересен, что тут случается то, чего мы не можем предвидеть. Северная Ирландия, Азербайджан, Чехия и Норвегия имеют шанс на 2-е место. В футболе все возможно. Азербайджан будет играть на пределе своих возможностей, особенно когда они будут приближаться к нашим воротам. Мы должны быть очень сконцентрированными».

Зорг гордится тем, что сборная Германии не пропускает уже 648 минут. «Игра в обороне является основой. Мы играем очень аккуратно».

Помощник Йоахима Лева высоко оценил качество газона на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

«Поле отличное. Я очень удивлен, что газон в таком хорошем состоянии. Есть все условия для хорошей игры».

Кстати, в восторге от газона бакинской арены остались и немецкие журналисты.

«Газон выглядит великолепно. Для сборной Германии созданы великолепные условия», - в один голос говорили и писали представители немецких СМИ.

«Стадион имени Тофика Бахрамова шикарен, как и сам Баку», - написал в своем твиттере журналист WDR 2 Холгер Даль.

А журналиста Марко Мадера привлекло фото на стене конференц-зала, на котором изображено, как Королева Англии поздравляет Тофика Бахрамова в 1966 году на стадионе «Уэмбли» после того самого знаменитого финального матча чемпионата мира.