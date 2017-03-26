В Италии грузовик врезался в группу дорожных рабочих: есть погибшие

Большегрузная фура в северной итальянской области Лигурия сбила группу дорожных рабочих, двое из которых скончались на месте, сообщает в воскресенье итальянская пожарная служба, передает РИА Новости.

Водитель грузовика, следовавшего по трассе в окрестностях города Савона по направлению к Генуе, по предварительным данным, потерял управление, после чего фура столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. От удара легковушка Opel свалилась в кювет, а большегруз опрокинулся на бок и сбил группу из семи рабочих. Они занимались ликвидацией последствий вчерашней аварии, когда загоревшийся от столкновения с боковой стеной соседнего тоннеля внедорожник блокировал движение на автостраде на несколько часов.

Camion sbanda, travolge auto e investe operai che lavoravano su A10 Genova-Savona. Due i morti. Il racconto di Maria D'Elia @TgrLiguria pic.twitter.com/cu1msNOP12 — Rainews (@RaiNews) 26 марта 2017 г.

На место происшествия прибыли медики, пожарные и дорожная полиция, а также представители компании Autostrade per'Italia, управляющей сетью платных дорог на Апеннинах.

Двое рабочих скончались от полученных травм на месте. По сообщению газеты La Repubblica, их коллега после длительной операции по извлечению из-под фуры был госпитализирован на вертолете. Ему грозит ампутация ноги. Еще четверо рабочих получили легкие травмы. Два человека, находившиеся в легковом автомобиле, попали в больницу. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

Также пострадавшие в ДТП водитель грузовика и его напарник оказались гражданами Испании, перевозившими рыбу. Как сообщил телеканал Rainews24, их доставили на медосвидетельствование, которое не выявило следов алкоголя в крови.

Автомагистраль остается закрытой с 9.30.