В Италии грузовик врезался в группу дорожных рабочих: есть погибшие

Большегрузная фура в северной итальянской области Лигурия сбила группу дорожных рабочих, двое из которых скончались на месте, сообщает в воскресенье итальянская пожарная служба, передает РИА Новости.
Водитель грузовика, следовавшего по трассе в окрестностях города Савона по направлению к Генуе, по предварительным данным, потерял управление, после чего фура столкнулась с легковым автомобилем и перевернулась. От удара легковушка Opel свалилась в кювет, а большегруз опрокинулся на бок и сбил группу из семи рабочих. Они занимались ликвидацией последствий вчерашней аварии, когда загоревшийся от столкновения с боковой стеной соседнего тоннеля внедорожник блокировал движение на автостраде на несколько часов.
Camion sbanda, travolge auto e investe operai che lavoravano su A10 Genova-Savona. Due i morti. Il racconto di Maria D'Elia @TgrLiguria pic.twitter.com/cu1msNOP12— Rainews (@RaiNews) 26 марта 2017 г.
На место происшествия прибыли медики, пожарные и дорожная полиция, а также представители компании Autostrade per'Italia, управляющей сетью платных дорог на Апеннинах.
#Savona #A10, Tir investe gruppo operai su cantiere stradale: 2deceduti, 1operaio estratto dai #vigilidelfuoco trasportato in ospedale pic.twitter.com/7VeZeyxLSi— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 26 марта 2017 г.
Двое рабочих скончались от полученных травм на месте. По сообщению газеты La Repubblica, их коллега после длительной операции по извлечению из-под фуры был госпитализирован на вертолете. Ему грозит ампутация ноги. Еще четверо рабочих получили легкие травмы. Два человека, находившиеся в легковом автомобиле, попали в больницу. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.
Также пострадавшие в ДТП водитель грузовика и его напарник оказались гражданами Испании, перевозившими рыбу. Как сообщил телеканал Rainews24, их доставили на медосвидетельствование, которое не выявило следов алкоголя в крови.
Автомагистраль остается закрытой с 9.30.