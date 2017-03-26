 

Байден: "Я был бы лучшим президентом, чем Трамп"

 

Бывший вице-президент США Джо Байден считает, что мог бы выиграть выборы и обойти Дональда Трампа, если бы участвовал в борьбе за кресло главы государства, передает The Hill.

"Я планировал баллотироваться в президенты, и хотя это были бы очень тяжелые праймериз, я думаю, что я мог бы выиграть", — заявил он, выступая с речью в Колгейтском университете в Гамильтоне, штат Нью-Йорк.

По словам политика, у него было достаточно оснований полагать, что именно он победил бы, если бы Демократическая партия выдвинула его.

"Сожалею ли я о том, что не я президент? Да. Я подходил для этой должности лучше всех", — заявил он.

Байден связал свое решение не баллотироваться с необходимостью проводить время с сыном Бо, впоследствии умершим от рака.

На праймериз от демократов за право выдвигаться боролись Хиллари Клинтон и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. В итоге кандидатом стала Клинтон, которой многие пророчили победу на выборах. Тем не менее, по голосам выборщиков Трамп ее обошел и в итоге именно он стал президентом США.

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