 

Трамп предъявил Меркель счет на $300 миллиардов Английские источники

 

Президент США Дональд Трамп вручил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель счет на 300 миллиардов долларов за услуги НАТО. Об этом в воскресенье, 26 марта, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в немецком правительстве.

Бумагу американский лидер передал главе немецкого правительства еще на прошлой неделе во время закрытой встречи в Вашингтоне.

Один из немецких министров, пожелавший остаться неизвестным, назвал инцидент возмутительным. «Целью выдвижения таких требований является попытка запугать другую сторону, но канцлер восприняла это спокойно и не собирается реагировать на провокации», — отметил он.

Встреча Трампа и Меркель состоялась в Белом доме 18 марта. Президент США в своем Twitter охарактеризовал ее как великолепную, однако не преминул указать на тот факт, что Берлин якобы «задолжал огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам». Глава государства утверждал, что нужно платить «за могущественную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии».

Речь, вероятно, шла о недовольстве Трампа тем фактом, что страны-члены НАТО не в полной мере выполняют обязательства по финансированию альянса: Соединенные Штаты на сегодняшний день покрывают около 70 процентов затрат на функционирование организации.

На следующий день министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никакого долга Берлина перед альянсом нет. Позднее недовольство заявлениями американского лидера выразили депутаты от ведущих партий в Бундестаге.

«Германия многим обязана США. Единственное, что мы не должны, это деньги. Неверные суждения президента об исторической роли Соединенных Штатов беспрецедентны и крайне огорчают», — заявлял председатель комитета федерального собрания ФРГ по внешним делам, член Христианско-демократического союза Норберт Реттген.

928 просмотров


Старости
Сколько получат футболисты сборной Азербайджана, если не проиграют Германии
Сколько получат футболисты сборной Азербайджана, если не проиграют Германии
Наша погода
Сегодня 11° / 7°
27 Март 17° / 6°
28 Март 11° / 7°
29 Март 13° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Помощник депутата Госдумы застрелился на могиле дочери
Акция протеста в Москве: задержаны 500 человек обновлено 19:00
Трамп предъявил Меркель счет на $300 миллиардов Английские источники
В Берлине автомобиль врезался в группу велосипедистов: есть раненые фото
Как спасти азербайджанскую экономику наша аналитика, статья первая
Байден: "Я был бы лучшим президентом, чем Трамп"
В Италии грузовик врезался в группу дорожных рабочих: есть погибшие
Азербайджан – Германия – 10:2
Тренер сборной Германии: «Если Азербайджан забьет нам…»
Совбез Ирана обвинил США в военных преступлениях
На Филиппинах мужчина бросил гранату в магазин: есть убитые
Глава Нацбанка Украины: «Олигархи угрожают мне физической расправой»
Иран ввел санкции против американских компаний
Дания построит новую фабрику в Исмаиллы
Завтра в Баку будет пасмурно
Антитеррористическая операция в Турции: уничтожены десятки террористов ПКК
Северная Корея угрожает нанести удар по войскам США и Южной Кореи Заявление Генштаба
В центре Минска ОМОН начал разгон еще одной акции есть задержанные
Москва о размещении "Искандеров" в Калининграде
Агрессивный кенгуру напал на автомобиль Видео
Ни мира, ни войны для Азербайджана наша аналитика
Стрельба в ночном клубе в США: есть убитые и раненые
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты послов фото
Драка сторонников и противников Трампа Видео
Российский министр о снижении мировых запасов нефти