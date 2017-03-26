 

Помощник депутата Госдумы застрелился на могиле дочери

 

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Денис Москвин в своем Twitter подтвердил сообщения о том, что его помощник был найден мертвым на могиле дочери, пишет Lenta.

В твите Москвина названо только имя помощника — Владислав, по данным kp.ru, фамилия погибшего была Никифорук. Как пишет издание, его тело на Котляковском кладбище обнаружил друг, который и сообщил в правоохранительные органы.

О том, что на кладбище найден труп, в СК сообщили утром в воскресенье, 26 марта. Там уточнили, что рядом с телом обнаружили пистолет и предсмертную записку, в которой мужчина просил никого не винить в его смерти.

По данным kp.ru, помощник Москвина очень сильно переживал из-за смерти 18-летней дочери, которая несколько месяцев назад покончила с собой из-за неразделенной любви.

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