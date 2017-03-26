 

Разбился вертолет ВВС Украины

 

Военный вертолет Ми-2 Вооруженных сил Украины потерпел крушение в Донбассе недалеко от города Краматорска. Об этом сообщили в пресс-центре силовой операции Киева в Донбассе, передает ТАСС.

«В районе населенного пункта Малиновка, недалеко от Краматорска, разбился военный вертолет Ми-2. По предварительной версии, падение воздушного судна произошло в результате столкновения с линией электропередач», - говорится в сообщении на странице пресс-центра в Facebook.

На месте чрезвычайного происшествия развернута поисково-спасательная операция. О количестве погибших не сообщается, но указано, что идет эвакуация тел.

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