Соглашение о сокращении добычи нефти продлят в мае

Продление соглашения по сокращению добычи нефти по-прежнему под вопросом: многие участники встречи в Кувейте министерского комитета по мониторингу договоренностей высказались в воскресенье за пролонгацию документа, но окончательное решение все же будет приниматься в мае, когда будет понятна ситуация на рынке и собраны позиции всех стран, передает РИА Новости.

В воскресенье в Кувейте прошла министерская встреча по мониторингу выполнения соглашения. В мониторинговый комитет входят министры трех стран ОПЕК (Венесуэла, Кувейт, Алжир), а также двух не входящих в эту организацию (Россия и Оман). Кроме того, в заседании приняли участие генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо и министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби. Приехал в Эль-Кувейт и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

На встречу в этот раз не приехал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, который является одной из самых влиятельных фигур на нефтяном рынке, однако участники заседания по телефону обсудили с ним текущие вопросы.

На принятие решения в Кувейте министрам потребовалось не так много времени — несколько неформальных встреч накануне заседания и около полутора часов непосредственно на обсуждение в рамках комитета.

"Мониторинговый комитет отмечает высокий уровень выполнения обязательств и предлагает их продление на полгода", — говорится в релизе по итогам заседания комитета по мониторингу.

В частности, отмечается, что суммарно страны соглашения о сокращении добычи нефти выполнили его условия в феврале на 94% после 86% в январе. При этом комитет призвал все страны добиться 100-процентного выполнения обязательств.

Вместе с тем министры по итогам встречи попросили секретариат ОПЕК в апреле представить рекомендации по вопросу пролонгации соглашения по добыче. Иными словами, участники комитета осторожно поддержали идею продления, но оставили пути отхода.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак пояснил, что на принятие окончательного решения потребуется время, вопрос продления договоренностей будет обсуждаться на министерской встрече мониторингового комитета в мае, до этого момента будет проведена оценка ситуации.