Нападение на частный дом в Ленкорани: погиб главврач

На прошлой неделе на дом главного врача амбулаторного пункта в селе Холмили в Ленкоранском районе 67-летнего Вахаба Сафарова напали неизвестные, сообщает АПА.

В.Сафаров получил рубящие удары острым предметом по голове. Пожилой врач был доставлен в Центральную больницу района, а затем оттуда был транспортирован в Баку.

Несмотря на старания врачей, жизнь В.Сафарова спасти не удалось. Сегодня он скончался и его тело было доставлено в родное село.

Отметим, что Управление полиции района проводит оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступников, однако пока задержанных нет.