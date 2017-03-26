Чеченская военная полиция вернулась из Сирии

Батальон военной полиции из Чечни вернулся на родину после трехмесячной командировки в Алеппо, сообщает ТАСС. На митинге в честь их возвращения выступил лидер Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, чеченские военные успешно выполнили поставленные задачи и не понесли потерь.

«Вы осуществляли охрану военных объектов, обеспечивали безопасность мирного населения Сирии в ходе проведения гуманитарных акций, поддерживали общественный порядок на улицах и площадях Алеппо», — сказал глава республики.

В ходе церемонии начальник Главного управления военной полиции Минобороны России Владимир Ивановский вручил Кадырову медаль «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка».

Об отправке в Сирию подразделений военной полиции Чечни стало известно в начале декабря 2016 года. Военнослужащим было поручено охранять российские военные объекты. 22 декабря министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что батальон военной полиции был введен в освобожденный Алеппо.

14 февраля сообщалось, что часть специального назначения, дислоцированная в Сунженском районе Ингушетии, переформирована в батальон военной полиции и отправлена в Сирию, где сменит чеченских военнослужащих.