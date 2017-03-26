Азербайджан забил Германии, но проигрывает

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился первый тайм отборочного матча чемпионата мира-2018 между сборными Азербайджана и Германии.

После первого тайма счет 3:1 в пользу Германии.

На 19-й минуте счет в игре открыл Андре Шюррле. На 31-й минуте Дмитрий Назаров – бесспорно лучший игрок в составе нашей команды в первом тайме – сравнял счет, отправив мяч в дальний угол. Это первый гол, пропущенный немцами за последние семь игр.

Увы, немцам удалось забить в первом тайме еще. Грубейшая ошибка Афрана Исмайлова, потерявшего мяч на своей половине поля, завершилась голом Томаса Мюллера на 36-й минуте.

Третий гол в составе немцев забил Марио Гомес. На 45-й минуте он головой замкнул подачу с правого фланга, оставив не у дел противостоявшего ему Магомеда Мирзабекова.