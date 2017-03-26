 

Порошенко поручил продать ракетный крейсер «Украина»

 

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера «Украина», находящегося в акватории николаевского завода. Об этом сообщил первый зампредседателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, передают украинские СМИ.

«У вас стоит крейсер «Украина», есть указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется — там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же. Там есть корпус и турбины, они востребованы», - сказал он на митинге работников завода.

По словам Боня, над параллельным проектом постановления правительства Украины о демилитаризации корабля начали работать в середине декабря 2016 года.

Сообщается, что согласно плана демилитаризации все вооружение и оборудование судна будет передано в Минобороны Украины, а его корпус и турбины будут выставлены на продажу.

Также сообщается, что крейсер «Украина» стоит у причальной стены «Судостроительного завода имени 61 коммунара» второе десятилетие, он был построен здесь в 1984 году по заказу ВМФ СССР. В 1996 году его достройка была приостановлена из-за отсутствия финансирования.

В сентябре 2015 года командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что крейсер «Украина» будет продан.

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