 

Полиция задержала еще одного человека по делу о теракте в Лондоне

 

Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к совершению теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда, передает ТАСС.

Таким образом, под стражей по этому делу сейчас находятся двое подозреваемых. Ранее правоохранители задержали в общей сложности 12 человек, десять из которых были отпущены без предъявления обвинений.

22 марта автомобиль, за рулем которого находился 52-летний террорист Халид Масуд, сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту в Лондоне. Водитель бросил машину у здания британского парламента, а затем с ножом в руках набросился на полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего. В результате действий террориста погибли четыре человека и около 50 пострадали.

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