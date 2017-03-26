Йоахим Лев: «Машаллах, азербайджанский футбол большими шагами идет вперед!»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги отборочного матча чемпионата мира-2018 со сборной Азербайджана, в котором его команда победила со счетом 4:1.

«Я остался доволен, но ждал более качественной игры от своей команды, - говорит Лев. - Увы, мы не смогли ее показать. Да, я ждал такой игры от Шюррле. Я не согласен с тем, что он нечасто играет в «Боруссии». Но сегодня он двумя голами и пасом доказал, какой он важный игрок для нас.

Матчи с Англией и Азербайджаном были первыми для нас в этом году. Эти игры нельзя сравнивать – одна игра была товарищеская, другая - отборочная. Чувствуется, что был перерыв, что мы не собирались четыре месяца.

На этот раз было мало времени на подготовку. После того, как счет стал 1:1 сборная Германии отдала контроль сопернику. Я хотел, чтобы мы играли активнее, но этого не случилось. Сделаю свои выводы, будем работать над ошибками.

Для азербайджанских журналистов хочу сказать следующее: ваша сборная стала абсолютно другой, нежели была раньше. Команда играет более уверенно, больше атакует, не отсиживается в обороне. Победа над Норвегией, ничья с Чехией не случайны. Я анализировал эти игры. Сборная Азербайджана стала абсолютно другой командой. Нам не было легко.

Хочу сделать комплимент лидерам нашей команды за концентрацию. В играх против маленьких стран сложно играть, но мы всегда выигрываем с крупным счетом. Другие большие сборные часто испытывают проблемы в таких играх. Также хочу сказать, что все наши футболисты с радостью приезжают в сборную.

Конечно, я хотел бы, чтобы мы не пропустили в восьмой игре подряд. Но Азербайджан забил нам. Ваша команда играла хорошо до гола. Я чувствую, что азербайджанский футбол прогрессирует. Футболисты стали лучше обращаться с мячом. Азербайджанский футбол большими шагами идет вперед, машаллах! (смех в зале).

Ренат Дадашов выбрал сборную Азербайджана? Я знаю Рената Дадашова, он талантлив. Ренат принял решение играть за Азербайджан. Он еще очень молод. Надеюсь, он будет получать удовольствие от игр за сборную Азербайджана. Что касается миллиона долларов за его согласие, то на этот счет у меня нет информации, ничего не могу сказать.

Впереди нас ждет Кубок Конфедераций. Пока решаем, какой состав туда поедет. Для нас приоритетом является чемпионат мира-2018. Хотим, чтобы команда была максимально готова к нему. Кубок Конфедераций тоже важен, но не настолько. В мае решим, кто поедет в Россию на этот турнир. Почему я поставил в ворота Лено? Хочу, чтобы за Нойером была конкуренция. Все наши вратари высокого уровня. Сегодня дали шанс Лено, и он справился. Нойер – номер один нас, остальные голкиперы тоже высокого уровня. Футболисты весь год находятся под нагрузками. Игры в клубах, отборочные игры, финальные стадии чемпионатов мира и Европы. Поэтому я поддерживаю слова Оливера Бирхоффа о том, что болельщики немного устали от футбола и поэтому им не очень интересны товарищеские матчи. Хотелось бы, чтобы количество турниров уменьшилось. И поддерживаю предложение, чтобы в отборочных турнирах маленькие команды играли между собой, чтобы фавориты проводили меньше игр. Благодарю азербайджанских журналистов за гостеприимство. Вы очень дружелюбный народ. Желаю вам удачи!».