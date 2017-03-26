В Петербурге задержали 130 участников акции протеста

В Санкт-Петербурге после несанкционированной акции на площади Восстания в отделы полиции для разбирательств доставили более 130 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального ГУ МВД.

«По данным ГУ МВД, в результате пресечения несанкционированной акции в районе площади Восстания в отделы полиции для разбирательства доставлен 131 человек», — сообщили в полиции.

Ранее МВД сообщило, что в несогласованной акции в Петербурге участвовали около трех тысяч человек.

Акция оппозиции в Санкт-Петербурге не была согласована с властями.