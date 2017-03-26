Роберт Просинечки: «Я горжусь сборной Азербайджана»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки прокомментировал поражение нашей команды от Германии (1:4) в отборочном матче чемпионата мира-2018.

«Хочу начать с того, что на стадионе сегодня была великолепная атмосфера, - говорит главный тренер. - Благодарю болельщиков. Давно не видел такой обстановки на Республиканском стадионе. Мы знали, против кого мы играли. По итогам 90 минут могу сказать, что я доволен игрой. Мы не прятались у своих ворот, атаковали. Были ошибки, которые такой соперник не прощает. Но, подводя итоги всего матча, можно сказать, что этой командой можно гордиться.

После того, как счет стал 1:1, Афран Исмайлов потерял мяч, и мы пропустили. Затем позволили забить Гомесу, рост которого 1,95 см. Я говорил, что ему нельзя позволять бить головой, но мы допустили это. Если бы на перерыв ушли при счете 1:1, то неизвестно, как все закончилось бы. Но еще раз говорю, что я доволен игрой. Были атаки, были голевые моменты, я горжусь командой.

Почему не попал в заявку Ренат Дадашов? Ему всего 18 лет. Он впервые был со сборной Азербайджана. Ренат очень талантлив. У него еще будет шанс сыграть. Он должен работать над собой. Сейчас он играет в команде U-19 франкфуртского «Айнтрахта». Я думаю, что против сборной Германии ему еще рано играть в его годы. Если в будущем я увижу, что он готов, тогда дам ему шанс. Но сегодня было рано пока.

Почему мы проиграли? Немецкие игроки по мастерству выше наших. Они играют в «Реале», «Барселоне» и в других топ-клубах. Моя команда сыграла на максимуме своих возможностей. Показала все, что умеет. Кто играл профессионально в футбол, тот меня поймет. Соперник был силен. Немцы дважды в неделю играют на топ-уровне – в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Вот почему эта команда стала чемпионом мира.

Гара Гараев был одним из лучших сегодня на поле. Рахид Амиргулиев тоже был хорош, трудился. Афран ошибся, но он такой футболист, который может сделать игру. Он неординарный игрок. Поэтому я даю ему шанс. Сегодня он отдал пас Назарову, когда забивался гол. Когда Афран на поле, команда уверена в себе, играет в атакующий футбол, может сотворить на поле что-то необычное.

Если бы сегодня соперником была бы не Германия, а другая команда, мы бы с такой игрой ее обыграли бы.

Почему Максим Медведев так и не вышел на поле, хотя готовился? В ходе матча Бадави Гусейнов показал, что получил травму. Поэтому я сразу позвал Максима, но потом Бадави сказал, что может продолжить игру. От Бадави всегда ждем хорошей игры, и сегодня мы ее увидели.

Это нормально, что наши мнения с журналистами часто расходятся. Для меня Германия – одна из сильных сборных мира и фаворитов ЧМ. Для меня было сложно подготовить команду к этой игре. Несмотря на титулы соперника, я требовал, чтобы мы играли, боролись, чтобы немцы сказали, что им не было легко. Сегодня ребята доказали, что их физическая подготовка на хорошем уровне, хотя от вас я часто слышу иное.

Я не агрессивен, просто моя манера говорить такая. Я никогда не говорил, что азербайджанские журналисты не разбираются в футболе. Я открыт для критики, но для правильной критики. Если есть положительные моменты, вы тоже должны о них писать. Однако я вижу только критику. В этом и есть проблема. Получаем только критику! Если есть возможность, пишите и хорошее. Это важно для команды.

Дмитрий Назаров играет в последней команде 2-й Бундеслиги, и сегодня он показал такую хорошую игру. Конечно, я хочу, чтобы побольше наших футболистов играли в Европе. Но я не могу взять их за руку и отвезти туда. Это должна быть их цель. И сборной от этого будет только польза.

В оставшихся домашних матчах команда сделает все, чтобы набрать максимальное количество очков. Важнейшей будет игра с Северной Ирландией в июне. Если возьмем в ней 3 очка, тогда может добиться многого. Надо победить североирландцев, чтобы этот сон продолжился.

Получит ли сборная Азербайджана премиальные за это поражение? Мы проиграли, какие еще премиальные? Мы сыграли хорошо, но проиграли. Раньше за некоторые поражения сборной Азербайджана давали премиальные? Я не в курсе. Главное, чтобы к матчу с Северной Ирландией игроки подошли в хорошей форме. У нас будет 20-дневный сбор перед этой игрой, проведем два товарищеских матча.

Кямран Агаев? У него большая проблема, он не играет в «Боавиште». Что будет - неизвестно. Сегодня он не выходил из ворот при угловых. Правильно или нет – посмотрим на видео. В пропущенных голах он не виноват».