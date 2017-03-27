В Армении завершилось электронное голосование на выборах в парламент

Электронное голосование на выборах в национальное собрание (парламент) завершилось в воскресенье в Армении, передает РИА Новости.

Электронное голосование началось 24 марта в 08.00 и завершилось 26 марта в 20.00. По данным центральной избирательной комиссии, в голосовании участвовали 877 избирателей. Электронное голосование предусмотрено для дипломатов и членов их семей, а также для находящихся за рубежом военнослужащих, студентов и лиц в командировке.

Итоги голосования будут подведены после общих результатов выборов.

Президент Армении Серж Саргсян в декабре 2016 года подписал указ о назначении выборов в парламент на 2 апреля.

Это будут первые выборы после конституционной реформы, предусматривающей переход к парламентской форме правления по истечении срока полномочий действующего главы государства в 2018 году. За места в национальном собрании поборются девять политических сил — четыре партии и пять блоков.