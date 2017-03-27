 

Обама хочет написать мемуары

 

Бывший президент США Барак Обама во время своего пребывания на острове в Тихом океане намерен приступить к написанию мемуаров, передает издание Washington Post со ссылкой на человека, знакомого с планами экс-лидера.

Издание сообщает, что Обама в середине марта прилетел на остров Тетиароа, расположенный в южной части Тихого океана, где планирует задержаться на долгое время и приступить к написанию воспоминаний о пребывании в Белом доме.

Ранее газета New York Times сообщала, что издательство Penguin Random House получило права на издание мемуаров бывшего президента США Барака Обамы и его супруги Мишель.

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