 

Нормунд Гростиньш: «Франция не беспристрастна в карабахском конфликте» эксклюзив

Автор: Европейское бюро haqqin.az 

«Подверженность лоббизму создает высокие риски для объективности позиции нынешних властей Франции в отношении процесса урегулирования карабахского конфликта». Об этом сообщил haqqin.az вице-президент Европейского альянса ради свободы (European Alliance for Freedom), президент правления Латвийского института исследований будущего Нормунд Гростиньш.

Так эксперт прокомментировал заявление министра иностранных дел Франции Жан-Марка Эйро о том, что Париж намерен продолжить посредническую миссию по урегулированию карабахского конфликта.

Нормунд Гростиньш

«Франция – это страна с огромным опытом внешнеполитической деятельности. Историческая личность, министр иностранных дел Франции Шарль Морис де Талейран вообще считается основоположником, как писали в советское время, «буржуазной внешней политики». И внешняя политика Франции исторически проводилась в интересах своего государства. Однако зачастую она подвергается сильному влиянию американской администрации, как это было во время атаки на Ливию в период «арабской весны», - сказал эксперт.

По словам Гростиньша, в отношении карабахского конфликта от Парижа не следует ожидать никакой «благотворительности».

«Сейчас на внешнюю политику Франции оказывают влияние разного рода лоббистские группы, обладающие необходимым капиталом. Тот факт, что лоббисты в состоянии воздействовать на политику европейских стран и США - не является секретом. В то же время этот момент не сильно афишируется», - отмечает Гростиньш.

По его мнению, подверженность лоббизму делает политику Франции как «беспристрастного посредника» в рамках МГ ОБСЕ весьма сомнительной.

«В случае прихода к власти Марин Ле Пен внешняя политика Франции в отношении армяно-азербайджанского конфликта будет более скоординированной с российской позицией. Доказательством этому может служить прошедшая на этой неделе встреча Марин Ле Пен с Владимиром Путиным в Кремле», - сказал он.

Отметим, что Франция с 1997 года наряду с РФ и США является сопредседателем МГ ОБСЕ по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

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