Ни для кого не секрет, что в последние годы во всех постсоветских странах идет активная борьба между представителями лагерей традиционалистов и модернизаторов. Первые густо попахивают заурядным национализмом, полагая священным и единственно приемлемым то, что является «истинно нашим». Вторые уверены в необходимости большей открытости наших стран.

Вот только всегда очень интересно спросить у традиционалов-националов – что значит «наше»? Что конкретно вы имеете в виду, господа хорошие, когда говорите, что «чужого нам не надо, у нас есть свое, наше»?

На самом деле и у нас, и в мире в целом, очень мало осталось чего-то своего, и все, что нам сегодня кажется безусловно своим – еще вчера вполне могло быть чужим.

Наверное всем нам приходилось слышать слова типа «Западная музыка мне не нравится, наша народная лучше»...

Что ж, возможно так оно и есть, о вкусах не спорят, но давайте посмотрим на это с другого угла. Послушайте любую кавказскую народную музыку и вы поймете, что неотъемлемой ее частью является аккордеон.

Так. Повторим. Аккордеон. В кавказской народной музыке. Аккордеон. Немецкий инструмент, который пришел к нам опять таки через Россию. Что, неужели наши предки придумали аккордеон раньше немцев? Пришел чужеродный музыкальный инструмент, который оказался очень подходящим для местной музыки - и стал «нашим»?

Что ж, почему тогда, например, блюз или джаз не могут в один прекрасный день стать «нашей музыкой», а электрогитара – национальным инструментом? Уж если сугубо немецкому аккордеону была оказана честь стать символом кавказской идентичности – чем электрогитара хуже?

И так – почти во всем. Процентов 90, из того, что сегодня является неотъемлемой частью «нашей» традиционной идентичности, в лучшем случае является смесью своего и пришлого, как народная музыка и аккордеон, в худшем - просто перекрашенная калька.

Посмотрите на Россию, которая усиленно выстраивает всю свою идентичность на противостоянии с Европой.

При этом все, что в ней есть хорошего, все чем она гордится – является продолжением европейской культуры.

Настоящая гордость России, ее великие писатели и поэты – по сути своей европейские, появившиеся в результате сильнейшего влияния Европы, и Германии и Франции в частности.

Вспомните, сколько раз вы проклинали русских писателей, когда вам приходилось читать бесконечные франкоязычные диалоги петербургской аристократии, которая обожала собираться в светских салонах – по сути тоже изобретении европейской цивилизации.

Великие русские композиторы – Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, Мусоргский. На минуту забудьте их имена и послушайте их музыку. Настоящая, хорошая, европейская классика.

Наука, образование, бизнес - все что есть в России хорошего и великого – все – симбиоз «истинно русского духа» с европейским.

Да чего там Россия, разве у нас не так? Разве наши ученые, писатели, конструкторы – не являются воспитанниками либо напрямую европейской школы, либо российской, которая является частью европейской?

Величайшая идеология хх века, завладевшая умами народов Российской империи – коммунизм, и та является продуктом дискуссий в европейском интеллектуальном сообществе.

Те, кто сейчас рассказывает о том, что нам надо идти по собственному пути, говорят об обществе всеобщей справедливости и противопоставляют его Западу – видимо забыли, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс вообще то жили не в Тибете или каком-нибудь высокоодухотворённом месте, а в Германии...

Где любили собираться большевики? В Улан-Баторе и Пхеньяне, или все-таки в Женеве с Берлином?

И вот так во всем... Хорошенько ткните пальцем «все наше», как тут же выскочит если не европейское, то по крайней мере османское или персидское.

Ну и самое-самое сокровенное... Религии, которые наши народы считают основой собственной идентичности. Например, христианство, которое породили евреи, легализовали римляне, а окончательную форму придали греки. «Наша религия».... Каким это боком она «наша»?

Прекрасно понимаю, что в данном случае неправильно акцентировать внимания на место появления религии, поскольку она на самом деле интернациональна, и стоит выше этнических факторов.

Но даже это подтверждает тот факт, что есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…

Существует очень мало чего, что можно считать «истинно нашим» и противопоставлять всему миру.

Вестминстер построили норманны (предки французов), Прагу построили австрийцы, Буэнос-Айрес испанцы... Ирландские националисты, десятилетиями воевавшие против Британии говорят на английском языке, весь мир материт США пользуясь социальными сетями, которые на 200% созданы американцами, христиане-европейцы всего мира матерят евреев за то, что они убили Иисуса, который сам был евреем...

А еще традиции и бытовая культура 70-80-х годов советского времени, которые в кавказских странах прочно ассоциируются с «нашими традициями», при том, что уж что-то а это – никак нельзя считать настоящими традициями.

Например, знаменитое грузинское застолье, которое сейчас на 100% символизирует национальную идентичность, хотя в реальности является его полной противоположностью - достаточно посмотреть традиционный кавказский костюм, который резко сужается в талии, чтоб понять – в те времена когда этот костюм появился, пили и ели очень мало. Иначе костюм был бы другой – более широкий и свободный.

А ведь никому не объяснишь что на самом деле застолье вовсе не грузинская традиция, а сугубо советская... Скажешь такое – задушить могут...

Все в мире перемешано, нет ничего, что с полной определенностью можно было бы назвать своим. Культура, писатели, музыка, и даже святая-святых – кухня – все это настолько смешано с иностранным влиянием, что никогда не поймешь – где свое, а где чужое.

В этом контексте, я бы посоветовал традиционалистам быть чуть поосторожнее, так как их дискурс изначально лишен смысла – они просто защищают то, что за сотни лет успело стать своим, и выступают против того, что пока еще является чужим, но лет через 300 также вполне может стать для кого-то предметом поклонения…