 

Болгарские социалисты признали поражение на выборах

 

Лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова признала поражение на выборах и поздравила партию «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) с победой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу поздравить ГЕРБ с победой. Если они нас пригласят на переговоры по формированию коалиции, мы не будем в них участвовать. В политике есть фундаментальные вещи, наши программы серьезно отличаются, мы являемся альтернативой ГЕРБ», — заявила она на пресс-конференции.

Досрочные выборы депутатов 44-го Народного собрания прошли в воскресенье, 26 марта. В выборах участвовали 11 партий и девять коалиций, зарегистрировавших свои кандидатские листы, а также девять независимых кандидатов.

На президентских выборах в ноябре 2016 года победил Румен Радев, который был выдвинут на этот пост инициативным комитетом, возглавляемым БСП.

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