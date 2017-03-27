Давно и не мной признано - футбол и политика переплелись настолько тесно, что уже сложно понять, где заканчивается любимая миллиардами игра и где начинается «грязное дело», как отзывались о политике многие мыслители и сами политики. В очередной раз эту взаимосвязь можно увидеть на примере российско-украинского конфликта. Эта война привела не только к аннексии Крыма со стороны РФ, к огромному потоку смертей в конфликте на Донбассе. А еще это - конец футбола в Донецке.

Еще в советское время команда «Шахтер» считалась «крепким орешком». Это была «кубковая команда», то есть клуб, способный совершить подвиг в двух-матчевом или в одно-матчевом противостоянии с самым именитым клубом в СССР. Не зря же «Шахтер» четырежды брал кубок Советского Союза при том, что чемпионом СССР команда не была ни разу.

Но настоящий, уже европейский взлет «Шахтера» пришелся на совсем недавние годы. Все началось с того, что президентом клуба стал самый богатый человек в Украине Ринат Ахметов. В итоге, в команду пришли «легионеры», а ее главным тренером долгие годы был румын Мирча Луческу. Под его руководством «Шахтер» стал не только многократным чемпионом и обладателем Кубка и Суперкубков Украины, но и взял то, что ранее называлось Кубком УЕФА, а ныне называется Лигой Европы. Было это в 2009 году. И если бы тогда кто-то сказал, что мы будем иметь по состоянию на 2017 год, то ему бы никто не поверил.

Но у большой политики – свои планы и свой календарь. В итоге, еще 15 мая 2014 года стало известно, что из-за войны на Донбассе, международные футбольные матчи под эгидой УЕФА разрешено принимать только двум стадионам Украины — НСК "Олимпийский" в Киеве и "Арене Львов" во Львове. В итоге, «Шахтер» стал играть свои еврокубковые и прочие матчи, большей частью во Львове, иногда еще и в Киеве или Одессе.

Да и как было играть на родном стадионе, если он давно уже находился в руках донецких сепаратистов. Вопрос стоял лишь в сохранении любыми силами стадиона «Донбасс-Арена». Ведь, любые конфликты рано или поздно заканчиваются, а футбол вечен. Увы, но сейчас уже можно уверенно заявить, что «Донбасс-Арены» уже тоже нет. Это сепаратисты "ДНР" после захвата объектов инфраструктуры донецкого «Шахтера» и других предприятий, которые принадлежат Ринату Ахметову, принялись вывозить из них все имущество. В частности, боевики взялись за стадион "Донбасс Арена". Об этом в Facebook сообщил журналист Константин Павлов.. "Ну что, вывозят "Донбасс Арену". По запчастям. Даже кресла повырывали", – написал он. Эту информацию, со ссылкой на одного из жителей города, подтвердила блогер Елена Маленкова: "Грабят все! "Донбасс Арена" светится огнями каждую ночь – идет разграбление! Это 1917-й год". Позже в сети появилось фото со стадиона «Донбасс Арена», над котором боевики подняли флаг "ДНР".

Такой вот расклад. Раскулачивают один из самых красивых стадионов в Европе, вмещавший боле 52.000 зрителей. Имеет смысл напомнить, что постройка этого стадиона с благоустройством прилегающих территорий обошлась в 400 000 000 долларов США. Посетивший стадион в октябре 2008 генеральный секретарь УЕФА Дэвид Тейлор заявил: «Стадион восхищает, он просто фантастический. Арена действительно великолепна, об этом даже не идёт речь. Всё очень хорошо спланировано — и технические детали, и всё остальное. Всё задумано по высшему классу».

Это действительно так было. Сейчас же это - растаскиваемый по частям объект, от которого совсем скоро ничего не останется. Вряд ли хотя бы один человек из тех, кто присутствовал на матчах Чемпионата Европы в 2012 году, ряд матчей которого проходил на «Донбасс-арене», мог бы представить себе столь печальный конец истории этого замечательного стадиона.

Но если разобраться глубже, то некая закономерность в случившемся все же есть. Дело в том, что огромное количество украинских политологов и журналистов сходятся в том, что никакого сепаратизма на Донбассе не было бы, как не было бы создания «ДНР», если бы Ринат Ахметов с самого начала занял твердую про-украинскую позицию. Его влияние в Донецке и регионе было огромным, у него были собственные силы безопасности, способные взять ситуацию в городе и регионе под контроль. Но, он попытался усидеть на двух стульях.

В итоге, Ахметов растерял остатки уважения в Украине и лишился своих заводов, а теперь и стадиона в «ДНР». Ему не помогло даже то, что он регулярно отправлял гуманитарную помощь «народу Донбасса».Сепаратисты поставили крест на «Донбасс-арене». Той самой, где и разгружалась ахметовская «гуманитарка» для «ДНР».