 

Прокуратура запросила ордер на арест экс-президента

 

Прокуратура Республики Корея направила официальный запрос в суд на выдачу ордера на арест бывшего президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщает агентство Kyodo.

"На данный момент собрано много улик, но, так как подозреваемая отрицает большинство обвинений, существует вероятность того, что какие-то улики она уничтожила, - говорится в заявлении прокуратуры. - Было бы несправедливо не добиваться ее ареста, поскольку ее сообщница Чхве Сун Силь, чиновники, следовавшие ее указаниям, и те, кто давал взятки, все были задержаны".

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