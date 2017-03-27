В Индии автобус упал в реку, погибли десять человек

По меньшей мере 10 человек погибли, 25 пострадали в результате ДТП с автобусом в индийском штате Манипур, передает РИА Новости со ссылкой на агентство PTI.

Инцидент произошел около 03:30 понедельника в округе Сенапати на шоссе Импхал-Димапур. Автобус вылетел с дороги в русло протекающей вдоль нее реки в 65 километрах от Импхала.

Причина ДТП пока не установлена. Раненые госпитализированы в ближайшие больницы. Как заявляют в полиции, число жертв может вырасти, так как многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, каждый день в результате аварий на дорогах гибнут 400 человек, за год жертвами ДТП становятся почти 150 тысяч человек. При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодная смертность на индийских дорогах в последние годы превышает 200 тысяч человек.