В Азербайджане сократилось строительство жилья

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-феврале 2017 года, составила 209,1 тыс. кв. метров, что на 22,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили Интерфакс-Азербайджан в Госкомстате.

При этом в феврале введено в строй жилья площадью 101,5 тыс. кв. метров.

По данным статистики, за январь-февраль 2017 года капвложения в жилищное строительство составили 56,1 млн манатов (спад на 46,2%).

Как сообщалось ранее, в 2016 году общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 1 млн 677,1 тыс. кв. метров, что на 13,2% меньше показателя 2015 года.