 

Самолет с казахстанскими футболистами экстренно сел в Ереване

 

Самолет с игроками и тренерами сборной Казахстана по футболу совершил экстренную посадку после вылета из аэропорта Еревана. Об этом в своем Twitter сообщил казахстанский журналист Ербол Каиров.

«Самолет вынужденно сел в Ереване, откуда и взлетал. Причина — неисправность шасси. Повторный вылет команды в Казахстан планируется после смены чартерного лайнера», — написал Каиров.

В воскресенье, 26 марта, сборная Казахстана в столице Армении провела с местной национальной командой свой первый официальный матч под руководством российского тренера Александра Бородюка. Встреча в рамках квалификации чемпионата мира 2018 года завершилась победой армян со счетом 2:0.

После пяти игр казахстанцы с двумя очками занимают шестое, последнее место в группе Е. Армения имеет в активе шесть очков и располагается на третьей строчке.

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