В Хакасии погромщики азербайджанских кафе признали свою вину

В Абаканском городском суде Хакасии сегодня начался судебный процесс по делу погромщиков азербайджанских кафе. Как сообщили ИА «Хакасия» в пресс-службе суда, обвиняются сразу 16 человек.

Это Денис Джимиев, Артур Козлов, Александр Сафьянов, Алексей Исаков, Игорь Сагатаев, Антон Болганов, Владимир Кышпанаков, Роман Майнагашев, Виталий Араштаев, Илья Чепсараков, Виктор Кундузаков, Александр Тодинов, Василий Чебодаев, Адилем Билим, Евгений Карамашев, Гагик Абраамян.

Всем им инкриминируют хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

В ходе предварительного расследования все обвиняемые признали свою вину.

Напомним, погромы азербайджанских кафе произошли более года назад, 20 марта. Поводом для массовых беспорядков послужило убийство уроженцем Азербайджана хакасского спортсмена Александра Голубина.

После убийства спортсмена ночью 20 марта по Абакану прокатилась волна погромов, толпа молодых людей громила заведения — кафе «Планета» и «Эверест». Без причин били персонал и посетителей, не трогая лишь женщин. В ход шли стулья, кулаки и биты. По тревоге был поднят даже ОМОН.