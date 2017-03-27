 

В Хакасии погромщики азербайджанских кафе признали свою вину

 

В Абаканском городском суде Хакасии сегодня начался судебный процесс по делу погромщиков азербайджанских кафе. Как сообщили ИА «Хакасия» в пресс-службе суда, обвиняются сразу 16 человек.

Это Денис Джимиев, Артур Козлов, Александр Сафьянов, Алексей Исаков, Игорь Сагатаев, Антон Болганов, Владимир Кышпанаков, Роман Майнагашев, Виталий Араштаев, Илья Чепсараков, Виктор Кундузаков, Александр Тодинов, Василий Чебодаев, Адилем Билим, Евгений Карамашев, Гагик Абраамян.

Всем им инкриминируют хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.

В ходе предварительного расследования все обвиняемые признали свою вину.

Напомним, погромы азербайджанских кафе произошли более года назад, 20 марта. Поводом для массовых беспорядков послужило убийство уроженцем Азербайджана хакасского спортсмена Александра Голубина.

После убийства спортсмена ночью 20 марта по Абакану прокатилась волна погромов, толпа молодых людей громила заведения — кафе «Планета» и «Эверест». Без причин били персонал и посетителей, не трогая лишь женщин. В ход шли стулья, кулаки и биты. По тревоге был поднят даже ОМОН.

766 просмотров


Старости
Берти Фогтс: «Уровень футбола в Азербайджане соответствует 3-й немецкой лиге»
Берти Фогтс: «Уровень футбола в Азербайджане соответствует 3-й немецкой лиге»
Наша погода
Сегодня 18° / 6°
28 Март 11° / 7°
29 Март 13° / 6°
30 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7201 AZN
1 EUR   =   1.8654 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN

Новостная лента

Контрабандисты пытались незаконно проникнуть в Азербайджан
Навального привезли в Тверской суд Москвы
Марин Ле Пен предрекла кончину Евросоюза
Пакистан отгораживается от Афганистана стеной
«Азеришыг» о светлых праздничных днях
В России разоблачили крупную группу торговцев оружием
Kapital Bank предлагает кредиты наличными с 3%-ной скидкой
Зия Мамедов об аресте имущества своего сына
В Хакасии погромщики азербайджанских кафе признали свою вину
Артур Расизаде не отправился на заседание ГУАМ в Киеве
Самолет с казахстанскими футболистами экстренно сел в Ереване
В Азербайджане сократилось строительство жилья
В Индии автобус упал в реку, погибли десять человек
Прокуратура запросила ордер на арест экс-президента
Нефть дешевеет
В Японии восемь школьников погибли под лавиной
Вместе с легендарным «Шахтером» пошел на дно и могущественный олигарх наш комментарий
Болгарские социалисты признали поражение на выборах
Копни наше, а там все инородное воскресное чтение
Нормунд Гростиньш: «Франция не беспристрастна в карабахском конфликте» эксклюзив
Обама хочет написать мемуары
Самоубийство на Бакинском бульваре
В Армении завершилось электронное голосование на выборах в парламент
Роберт Просинечки: «Я горжусь сборной Азербайджана»
В Петербурге задержали 130 участников акции протеста