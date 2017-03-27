Зия Мамедов об аресте имущества своего сына

Экс-министр транспорта Зия Мамедов впервые прокомментировал арест имущества своего сына Анара Мамедова. Экс-министр заявил, что не вмешивается в дела своего сына, передает Qafqazinfo.

Напомним, несколько дней назад стало известно о том, что недвижимость Анара Мамедова арестована по иску, поданному со стороны Paşa Bank. В частности, сообщалось, что суд наложил арест на здание ООО ZQAN Konstrakşn, на здание филиала №18 Bank of Azerbaijan. Все эти здания расположены в Наримановском районе.

«Я не знаю, о чем идет речь. Я не вмешиваюсь в дела Анара, и потому не смогу ответить на вопрос», — сказал экс-министр.