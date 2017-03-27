Kapital Bank предлагает кредиты наличными с 3%-ной скидкой

Kapital Bank до 31 марта предоставляет клиентам возможность получить кредит со скидкой 3% на годовую процентную ставку. Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, срок - от 3 до 36 месяцев.

Следует отметить, что данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Для более подробной информации о кредите - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.