«Азеришыг» о светлых праздничных днях

ОАО «Азеришыг» (оператор энергоснабжения Азербайджана) в праздничные дни полностью обеспечило бесперебойным энергоснабжением потребителей, сообщили в понедельник в ОАО.

«В дни праздника Новруз были организованы дежурства в составе ответственных должностных лиц по центральному аппарату и региональным управлениям АО. Места проведения праздничных мероприятий были обеспечены бесперебойным энергоснабжением, на высоком уровне проведена подготовка к немедленной ликвидации каких-либо аварий.

Сильные ветры, наблюдавшиеся в западных и северо-западных районах страны, не создали проблем в энергоснабжении, благодаря усилиям сотрудников АО все аварии были оперативно устранены», — говорится в сообщении.

ОАО «Азеришыг» учреждено в феврале 2015 года. За период своей деятельности ОАО построило и капитально реконструировало 69 подстанций.