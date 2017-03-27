 

Пакистан отгораживается от Афганистана стеной

 

Пакистан начал строительство заграждений на отдельных участках границы с Афганистаном, сообщает издание Pakistan Observer со ссылкой на пресс-службу пакистанской армии.

О планах Исламабада начать строительство заграждений на ряде участков пакистано-афганской границы сообщалось в конце февраля – сразу после серии терактов, потрясших Пакистан в середине этого месяца.

Пакистан и в прошлом неоднократно заявлял о намерении построить заграждения на границе, но замысел каждый раз не реализовывался. Однако в феврале армия Пакистана после одного из терактов заявила, что февральские атаки были совершены по указанию террористов, укрывающихся на территории Афганистана. В результате граница с этой страной оставалась закрытой с 17 февраля по 20 марта в рамках борьбы с проникновением боевиков на территорию Пакистана.

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