Марин Ле Пен предрекла кончину Евросоюза

Европейский Союз скоро исчезнет. Об этом на митинге во французском городе Лилль заявила кандидат в президенты страны от «Национального фронта» Марин Ле Пен, передает Reuters.

Политик также пообещала оградить Францию от глобализации.

«ЕС умрет, потому что люди больше не хотят этого (...) Высокомерные и гегемонистские империи обречены на гибель (...) Пришло время побеждать глобалистов», — заявила Ле Пен.

Лидер «Национального фронта» также обвинила своих главных соперников в президентской гонке — Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона — в «предательстве за их проевропейскую и прорыночную политику».