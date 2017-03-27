Навального привезли в Тверской суд Москвы

Оппозиционер Алексей Навальный доставлен в Тверской суд Москвы. Там будет рассмотрен административный материал об организации незаконного митинга в центре Москвы. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщает РИА Новости.

Навальному вменяется статья 20.2.2. КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Ему грозит до 15 суток административного ареста, штраф до 20 тысяч рублей или обязательные работы.

Ожидается, что заседание начнется в ближайшее время.