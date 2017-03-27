Контрабандисты пытались незаконно проникнуть в Азербайджан

Сотрудники Государственной пограничной службы в очередной раз предотвратили нарушение государственной границы и провоз через государственную границу контрабанды в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба ГПС, 19 марта около 21:48 на служебном участке пограничной заставы на территории села Бейханлы Джалилабадского района пограничным нарядом удалось выявить двух нарушителей азербайджанской границы. Нарушителям границы, которые проигнорировали законные требования и предупредительный выстрел со стороны пограничного наряда, удалось убежать обратно, воспользовавшись темнотой.

В результате проведенных на служебной территории мероприятий были обнаружены и изъяты 546 конволют психотропного вещества «T-DOOL», 300 конволют «Прегабалина», 930 конволют «FOX DOL», 30 конволют «Methadone», 500 конволют «T-DOLL 200 мл», 1000 шт. «Mydrax» и 15 г. опиума.

С целью задержания нарушителей границы противоположной стороне предоставлена соответствующая информация.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.